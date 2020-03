È scattata la procedura di isolamento dell’hotel Garden di Laigueglia, dove soggiornava una anziana signora lombarda deceduta la scorsa notte per cause naturali e risultata poi positiva al tampone per il coronavirus. Il sindaco di Laigueglia, Roberto Sasso Del Verme, ha appena firmato l’ordinanza che ha disposto il sequestro dell’albergo. La Protezione Civile della Liguria si prende cura delle 40 persone presenti in hotel e lavora per riaccompagnare gli ospiti, prevalentemente nella provincia di Cremona, il personale e i proprietari, nei loro domicili dove verranno sottoposti a regime di quarantena obbligatoria come da protocollo.

È inoltre arrivato ad Alassio il pullman della croce rossa che porterà via le 17 persone lombarde che risiedono in comuni al di fuori delle cosiddette zone rosse. Altre 6 persone piemontesi, tutte negative al tampone, sono già partite da Alassio in ambulanza.

I rimanenti 35 che abitano in zona rossa, nel lodigiano, potranno partire domani.