In relazione all’emergenza Coronavirus COVID-19, il sindaco di Imperia, Claudio Scajola, ha convocato alle ore 18.30 di oggi la riunione plenaria del Centro Operativo Comunale (COC) presso la Sala di Emergenza e Sicurezza sul Molo San Lazzaro. Nel corso della riunione sarà fatto il punto sulle misure adottate sul territorio comunale. Seguirà comunicazione.

