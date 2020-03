Multa per un totale di 1333 euro ai gestori di un minimarket etnico della Spezia sorpresi dagli agenti della polizia locale a vendere una bottiglia di birra ad un quindicenne. Contestata una sanzione di mille euro per violazione dell’ordinanza del sindaco che vieta dalle 21 la vendita per asporto di bevande alcoliche in centro e 333 euro per aver venduto alcolici ai minori.

Correlati