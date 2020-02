Gli eredi di Luigi Tenco (Graziella, Patrizia e Giuseppe) hanno diffidato il Club Tenco di continuare ad usare il nome del cantautore per la rassegna e le targhe. A loro dire l’associazione “ha imboccato una strada diversa e lontana da alcuni dei principi per cui fu fondata, prediligendo sempre i risultati medicatici e commerciali e tendendo a far considerare sempre più come marginale la figura di Luigi Tenco”. Gli eredi aggiungono che “sin quando i soci non eleggeranno un nuovo direttivo rispettoso dei valori storici del Club e dei nostri diritti, non potremo rinnovare l’uso del nome del Club Tenco”.

Correlati