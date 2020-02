In questo modo, si rischia di lasciare sguarnito il territorio e i cittadini senza un’adeguata sicurezza”.

Appare davvero vergognoso che si voglia risparmiare sulla pelle dei cittadini dimezzando la Polizia Stradale nella nostra regione e chiudendo interi reparti proprio sulle strade statali considerate le più pericolose in assoluto.

“No alla chiusura dei distaccamenti della Polizia Stradale di Finale Ligure e Sanremo. Siamo pronti a sostenere le azioni che i parlamentari leghisti liguri hanno già messo in campo per scongiurare l’assurdo ridimensionamento della Polstrada previsto nel Ponente ligure dal Governo”.

“Siamo pronti a sostenere le azioni che i parlamentari leghisti liguri hanno già messo in campo per scongiurare l’assurdo ridimensionamento della Polstrada previsto nel Ponente ligure dal Governo” dice il capogruppo regionale Franco Senarega