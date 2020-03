Una anziana donna lombarda della provincia di Cremona è deceduta per cause ancora da determinare in un hotel,il Garden, di Laigueglia. Tra gli esami disposti per capire le cause del decesso anche il tampone da Coronavirus che è risultato positivo. I componenti della sua comitiva di viaggio e dipendenti dell’Hotel 40 persone sono state messe in isolamento.

La regione Liguria fa sapere che gli ospiti dell’hotel ora in isolamento saranno trasferite il prima possibile in modo da poter proseguire la quarantena nelle proprie abitazioni