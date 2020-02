Arrestato a Genova un ragazzo di 24 anni ritenuto il violentatore seriale che in un mese ha aggredito tre donne nei quartieri di Sampierdarena e San Fruttuoso. Una giacca fluorescente ha tradito il giovane, accusato di violenza sessuale aggravata. Il ragazzo, originario di Siracusa, tra il 10 gennaio e il 13 febbraio, avrebbe aspettato che le donne entrassero nell’androne del palazzo di casa e abusava di loro.

