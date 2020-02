A Imperia in piena notte un gruppo di giovani ha distrutto il parabrezza di un’auto posteggiata in via Bruno Gazzano, nel centro storico di Porto Maurizio. La proprietaria, svegliata dal rumore, ha notato tre ragazzi che si allontanavano ed ha poi sporto denuncia alla Polizia. A gennaio vandali avevano preso di mira le auto in sosta sul lungomare Vespucci, in piazza Roma e corso Roosevelt, come scrive “La Stampa”.

