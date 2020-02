L’arresto di oggi si inquadra nell’attività di contrasto che i Carabinieri del Comando Provinciale svolgono quotidianamente verso il traffico di sostanze stupefacenti, senza dimenticare la necessaria attenzione che meritano altre fattispecie criminose, che incidono sulla percezione di sicurezza della comunità provinciale: dai reati predatori a quelli informatici, agli illeciti relativi alla normativa sul lavoro, sull’ambiente, alle violazioni alle norma afferenti alla tutela dei consumatori, alla protezione delle vittime dei delitti di “genere”. Perché da più di due secoli, l’Arma è vicina alla gente, anche nei luoghi più periferici, consapevoli del fatto che #possiamoaiutarvi, insieme per la sicurezza comune.

La sostanza stupefacente, presumibilmente destinata al mercato locale, avrebbe potuto fruttare circa 3.000 euro: ora è in sequestro, in attesa di essere distrutta dopo gli esami del caso.

Nel primo pomeriggio di ieri, durante un posto di controllo in località Costarainera, i militari hanno fermato un veicolo con alla guida una donna. L’atteggiamento della persona è parso fin da subito molto nervoso ed agitato, determinando i Carabinieri ad effettuare un controllo più accurato all’interno della vettura: nel corso della successiva perquisizione hanno rinvenuto circa 270 grammi di marijuana, custoditi in un sacchetto nascosto sotto il sedile posteriore.