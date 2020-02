Sono saliti a 44 i positivi in Liguria oggi, di questi però 24 sono partiti per il Piemonte e 20 sono rimasti, distribuiti tra l’albergo di Alassio, l’ospedale San Martino di Genova e l’ospedale della Spezia. “I tamponi positivi di oggi vengono tutti da Alassio. Il livello del contagio è basso e sopratutto è tracciato, e questo ci rende più sereni” ha annunciato Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria.

