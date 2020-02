Il Presidente della regione Giovanni Toti in queste ore sta affrontando la questione della riapertura o meno delle scuole la settimana prossima e anche la questione delle assenze che erano in corso nella settimana dal 17 al 21 febbraio. In una serie di tweet Toti spiega che è neccessaria una decisione condivisa tra stato e regione e che il primo criterio è la salute di tutti.

La questione riapertura scuole è pressante le famiglie premono per una decisione per potersi organizzare ma la situazione è sempre in continua evoluzione