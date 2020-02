Al Porto vecchio di Sanremo, nei cantieri navali Seaground, ieri sera uno yacht di 40 metri è stato distrutto dalle fiamme, alimentate anche dal forte vento che ha colpito il Ponente. Aveva avuto un principio di incendio nel pomeriggio, rogo spento in poco tempo dai vigili del fuoco. Nell’imbarcazione non si trovava nessuno e non ci sono stati passanti feriti o intossicati. Sono subito scattate le indagini sul rogo per capire l’origine, come scrive “La Stampa”.

