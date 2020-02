A Sanremo ieri è esploso un tubo dell’acquedotto in corso Garibaldi, davanti al negozio di abbigliamento “Clarita”, e centinaia di abitanti in via Fratti, via Manzoni, via Capitan Pesante e piazza Colombo hanno subìto un black idrico oppure hanno visto uscire acqua torbida dai rubinetti. Dopo la sostituzione del tratto di condotta danneggiata il servizio idrico è stato ripristinato alcune ore dopo, nel pomeriggio, come riporta “La Stampa”.

