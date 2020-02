Per 12 turisti lombardi è finita la quarantena in un hotel in via Matteotti a Sanremo. Erano arrivati nella città dei fiori quando stavano esplodendo i primi casi in Lombardia. Dato che non sono risultati contagiati, ora sono tornati a casa. I turisti, che arrivavano da Comuni in “zona rossa” e zone limitrofe sono stati tenuti sotto sorveglianza attiva dall’Asl che li ha monitorati per due settimane, come scrive “La Stampa”.

