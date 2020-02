Il Victory Morgana Bay di Sanremo in ottemperanza e nel rispetto dell’ordinanza Regionale relativa alle “misure in materia di contenimento e gestione dell’ emergenza epidemiologica da Covid-19 ” sospenderà momentaneamente l’attività di discoteca nei giorni di oggi, venerdì 28, e sabato 29 Febbraio.

Sarà regolarmente aperto e operativo per i servizi di ristorante e bar in un ambiente spazioso, aerato e confortevole.

Orari di apertura del Victory Morgana Bay:

Dalle ore dodici del mattino alle tre di notte.

La Direzione.Informazioni 0184 591620