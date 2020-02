Un ingente furto di mascherine e gel disinfettante nell’ospedale di Lavagna. Lo ha comunicato la direttrice generale della Asl4 Chiavarese Bruna Rebagliati durante la Conferenza dei Sindaci del territorio di competenza dell’Asl riunita in municipio a Chiavari per fare il punto sulla situazione Coronavirus.

