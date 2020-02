Sono 821 i casi in Italia con 21 decessi un aumento di tutte le due cifre che ha portato la regione Lombardia a prolungare l’ordinanza restrittiva.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta