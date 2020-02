Il ministro ha assicurato al presidente Toti l’impegno della Farnesina nel tentativo di rimuovere ogni difficoltà e nell’impedire nuovi provvedimenti restrittivi, consapevole del rischio che corre l’export italiano, rappresentato in parte significativa dai porti liguri. Il presidente Toti e il ministro Di Maio si sentiranno nelle prossime ore, al termine di un giro di colloqui del ministro stesso con i principali partner commerciali ed economici italiani.

Su sollecitazione di vari operatori dei porti liguri il presidente della Liguria ha illustrato al ministro le preoccupazioni per le varie misure restrittive assunte da alcuni Stati nei confronti dell’export italiano, a suo avviso totalmente ingiustificate.

