Ben vengano le 5240 mascherine fino a oggi distribuite in Liguria, ma si tratta di un numero insufficiente per far fronte alla situazione sanitaria che gli operatori sul territorio dovranno gestire nelle prossime settimane. La richiesta era di almeno 100mila di questi strumenti, al mese, per garantire la sicurezza di chi assistere i malati e sta lavorando per contenere la diffusione del virus: questa carenza potrebbe determinare conseguenze nell’assistenza già nei prossimi giorni.

“Per quanto riguarda le accuse di fare campagna elettorale che ci arrivano dall’onorevole Franco Vazio –precisa l’assessore alla Sanità Sonia Viale – per una volta mi trovo perfettamente d’accordo con lui: vada pure a ribadire le sue stesse parole ai consiglieri regionali di opposizione del suo partito, che da giorni non fanno altro che strumentalizzare questa vicenda”.

Correlati