Il Sindaco del Comune di Diano Marina Giacomo Chiappori interviene sulla problematica “Coronavirus” e dichiara quanto segue: “In attesa delle ulteriori disposizioni del Governo e della Regione Liguria, il Comune di Diano Marina, in accordo con le Associazioni di Categoria Provinciali, ha deciso che nelle strutture ricettive dianesi non verrà applicata l’imposta di soggiorno per tutto il prossimo mese di aprile. Gli uffici addetti hanno già avuto mandato di apportare le relative modifiche alla delibera che prevedeva anche per quest’anno il versamento dell’imposta di soggiorno dal 01 aprile al 30 settembre.

Un primo gesto concreto da parte dell’Amministrazione Comunale per venire incontro ai numerosissimi turisti che, tradizionalmente, affollano il nostro territorio durante il periodo pasquale e primaverile”.

