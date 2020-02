A Casa Rachele a Vallecrosia anche quest’anno si è festeggiato il carnevale con canti, balli, bugie e stelle filanti.

Sebbene le restrizioni dell’ordinanza n° 4426 del 25/02/2020 dell’Agenzia Ligure Sanitaria sospendano le visite dei parenti e l’ingresso di persone esterne, operatori e Ospiti hanno comunque trascorso un pomeriggio di festa tra maschere, preparate nelle settimane precedenti durante l’attività di animazione, e travestimenti. Anche la sala, gremita, era stata addobbata per l’occasione con cartoncini e ghirlande colorate.

Basta poco, a volte, per trasformare un pomeriggio come tanti in una festa condita di risate sincere e balli scatenati, prima del periodo quaresimale.

La merenda non poteva essere che a base di bugie e topini fritti, preparati dalle cuoche della struttura per gustare i dolci tradizionali del periodo.

Un pomeriggio spensierato e festeggiato insieme alla grande famiglia di Casa Rachele, che non perde occasione per divertirsi insieme.

Anche se a causa delle limitazioni non avete potuto partecipare alla nostra festa, tutti gli scatti si possono vedere alla pagina facebook “Casa Rachele Zitomirski” dove con un semplice mi piace potrete rimanere aggiornati sulle attività della struttura. Le stesse immagini presto saranno disponibili anche sul sito internet www.zitomirski.org, nella sezione Blog.