Si svolgerà domani sera (ore 20,30) venerdì 28 febbraio al Tennis Club Ventimiglia di zona Peglia, l’Assemblea annuale dei Soci del Circolo. Alla relazione generale del Presidente Francesco Marcianò, seguirà quella finanziaria del tesoriere Antonello Marasco. La sintesi sui risultati sportivi sarà riepilogata come è bella tradizione, dal Socio onorario Eduardo Raneri. Per contatti tel.(0184)355224

