Per la morte di Kaies Bohli, 32enne pusher tunisino morto il 5 giugno 2013 dopo l’arresto, i Carabinieri Fabio Ventura e Gianluca Palumbo, sono stati assolti dall’accusa di omicidio colposo “perché il fatto non costituisce reato”. Kaies era stato ammanettato a Santo Stefano al Mare, sull’auto di pattuglia aveva perso conoscenza ed un’ora dopo all’ospedale di Sanremo, era morto. Nel novembre 2019, il medico legale Lorenzo Varetto aveva stabilito che il tunisino non era morto per asfissia, ma per un attacco cardiaco per fattori, emotivi e fisici, come scrive Paolo Isaia su “Il Secolo XIX”.

