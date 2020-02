Una barca in rimessaggio è in fiamme nel porto vecchio di Sanremo i danni sono ingenti al momento non si sa se ci siano feriti. Molti i curiosi che filmano la.scena con i telefonini come ormai avviene sempre più frequentemente

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2632545650177781&id=100002671156419&sfnsn=scwspmo&extid=rFqzyTXGG0zkVZqC&d=n&vh=i