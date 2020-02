Allenamento al Comunale per la Sanremese di Nicola Ascoli. Nonostante lo stop forzato per l’emergenza Coronavirus che ha imposto il rinvio a data da destinarsi del match di domenica con il Casale, la squadra prosegue la preparazione con grande intensità.

Oggi pomeriggio ancora lavoro aerobico su forza e velocità ed esercizi di tecnica alternati con partitine miste su campo ridotto. È rimasto a riposo l’infortunato Maggi; gli altri lungodegenti Demontis e Pici hanno svolto invece lavoro differenziato e già dalla settimana prossima potrebbero intensificare il ritmo per provare a rientrare in gruppo.

Domani è in programma una doppia seduta. Sabato la squadra si allenerà di mattina. Per domenica, alle 10.30, al Comunale è stato organizzato un allenamento congiunto col Taggia. Il test verrà disputato a porte chiuse seguendo le direttive sulle manifestazioni sportive stilate dagli organi competenti per l’emergenza Coronavirus.