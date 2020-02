SABATO 21 MARZO 2020 – ORE 20,00

RICORDARE LUCIO

OMAGGIO A DALLA

Valentino Corvino e Roberta Giallo

Interviene il critico musicale Ernesto Assante

Sabato 21 marzo la Dante Monaco rende omaggio al grande Lucio Dalla, uno dei più importanti e innovativi cantautori italiani. Inizialmente musicista compositore di formazione jazz, si è scoperto in fase matura anche paroliere e autore dei suoi testi, addentratosi con curiosità ed eclettismo in vari generi musicali che gli hanno permesso di collaborare e duettare con molti artisti di fama nazionale e internazionale. Nell’arco di una lunga carriera di quasi cinquant’anni di attività, la sua produzione artistica ha attraversato numerose fasi: dalla stagione beat, alla sperimentazione ritmica e musicale, fino alla canzone d’autore, arrivando a varcare i confini dell’opera e della musica lirica.

Attraverso un percorso poliedrico fatto di musica e parole, il concerto “Ricordare Lucio” vuole celebrare rinnovandola, la memoria non solo artistica, ma anche culturale di Dalla, facendocene rivivere passioni e sentimenti. Sul palco il geniale ed eclettico violinista, compositore e direttore d’orchestra, Valentino Corvino accompagnerà Roberta Giallo, cantautrice e interprete dalla voce straordinaria, scoperta e lanciata dallo stesso Dalla. Il concerto live sarà arricchito dal critico musicale Ernesto Assante, che ci introdurrà nell’originale, a volte visionario, universo poetico del grande e indimenticabile Lucio rievocandone episodi di vita e storie personali.

