La realizzazione di un piano che preveda la richiesta all’Unione europea della deroga dal rispetto dei parametri di deficit di tutte le iniziative economiche messe in campo per fronteggiare la grave crisi finanziaria che sta affrontando Regione Liguria”.

Lo studio e l’attuazione di una serie di misure di sostegno e salvaguardia di tutte le realtà economiche e imprenditoriali della Liguria, la cui attività risulta penalizzata anche indirettamente dalle misure previste per contrastare la diffusione del coronavirus.

Un concreto aiuto economico agli organizzatori di eventi sportivi, che hanno subìto perdite economiche anche a causa dei costi sostenuti per i preparativi delle manifestazioni annullate.

Il sostegno economico alle famiglie messe in difficoltà a seguito della chiusura degli asili nido e della sospensione dei servizi scolastici, anche attraverso forme di risarcimento rispetto alle rette già pagate.

I risarcimenti alle imprese operanti nel settore del turismo per le ripercussioni economiche derivanti dall’annullamento dei viaggi e quindi dalla diminuzione dei flussi turistici in Liguria.

Il sostegno alle istituzioni, attività e operatori del settore culturale e artistico (musei, ecc.) oggetto delle azioni restrittive, in particolare con la rifusione da parte dello Stato dei minori introiti dovuti alle chiusure per motivi sanitari.

Il sostegno ai lavoratori in caso di perdita, anche temporanea, del posto di lavoro, attraverso politiche attive e la previsione di un fondo per casse integrazioni straordinarie.

Chiediamo l’esenzione temporanea del versamento dei tributi e degli adempimenti fiscali e burocratici, nonché’ del pagamento delle utenze, per attività commerciali, artigiani, liberi professionisti e categorie colpite dalle ordinanze restrittive.

Pertanto, con questa mozione intendiamo impegnare la giunta regionale affinché chieda con forza al Governo nazionale di promuovere una serie di azioni necessarie a sostenere le attività imprenditoriali, economiche, professionali e lavorative in genere, che risultano penalizzate dall’attuale emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid-19.

Lo hanno dichiarato oggi i consiglieri del Gruppo Lega, che in tal senso hanno presentato una mozione in Regione Liguria.

“Stop a tasse e pagamento utenze anche in Liguria. Occorre sostenere le attività economiche e professionali penalizzate dall’emergenza coronavirus”.

