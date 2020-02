Sono in miglioramento i malati di coronavirus ricoverati in Liguria. Al San Martino in Malattie infettive ci sono 5 pazienti, più uno con sospetto in attesa di risposta ma in buone condizioni generali. La paziente di 74 anni, la paziente ‘zero’ in Liguria tra gli ospiti nei due alberghi di Alassio, è in costante miglioramento. Altre tre pazienti di anni 68, 76 e 86 anni sono in buone condizioni generali. La paziente di 86 anni proveniente dall’Ospedale di Albenga che ha la polmonite è in condizioni stabili, con lieve miglioramento del sensorio. E l’unica ad aver iniziato la terapia antivirale. Il paziente ricoverato a La Spezia è ancora febbricolare, le condizioni sono buone e non presenta sintomi respiratori.

