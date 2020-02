“In questa delicata fase emergenziale che ci vede impegnati in prima fila per affrontare il contagio da Covid-19, ritengo doveroso fermarci un istante per ringraziare tutto il sistema sanitario regionale coinvolto a vario titolo nel non facile compito di contenimento e cura. Personale che in questi giorni sta affrontando l’eccezionale carico di lavoro causato dal diffondersi del “coronavirus”. In particolar modo, ringrazio le strutture dell’Asl 2 che devono attualmente fare i conti con il maggior numero di casi e di soggetti sotto osservazione e che inevitabilmente sono chiamate a osservare orari e impegni che vanno ben oltre l’ordinario” dichiara il consigliere regionale Andrea Melis.

“Questo – continua – mi ricorda quanto sia importante avere un grande sistema sanitario come il nostro formato da professionisti seri e capaci e quanto sia importante non solo avere fiducia in loro e nel loro lavoro, ma come parte politica impegnarci nel fornire tutti gli strumenti necessari ora nella fase acuta che stiamo attraversando, ma anche nell’ordinario”.

“Sono certo che supereremo questo momento critico anche e soprattutto grazie a loro: per supportarli, sono e sarò a disposizione fino alla conclusione della legislatura regionale”, conclude Melis.