Il presidente della Liguria Giovanni Toti nel punto stampa quotidiano sul Coronavirus ha spiegato che in regione i positivi sono 19 e che non ci sono ulteriori focolai all’interno della Regione Liguria. Si attende il risultato dei test su due persone, ha aggiunto, uno è un minore ricoverato al Gaslini, parente di un caso già noto. Uno riguarda una signora già ricoverata che non reagiva a cure.

“Derivano tutti dai medesimi casi che già conoscevamo: o provengono dall’area di Alassio, il cluster noto, o dal caso Spezia” ha spiegato Toti.

