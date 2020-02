I contagiati sono 528 in dieci regioni 14 decessi di persone anziane e con patologie pregresse. Al momento si può ipotizzare che il focolaio in Italia sia solo uno dicono sempre dalla Protezione Civile.

Nella quotidiana conferenza stampa il capo della Protezione Civile ha annunciato al paese che 40 persone risultano guarite da Coronavirus , si fanno due tamponi a distanza di 24 ore se risultano negativi si parla di guarigione, ha spi egato Borelli ai 3 dello Spallanzani hanno fatto seguito nelle scorse ore 37 persone in Lombardia.