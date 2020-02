Pene ridotte nel processo d’appello per il caso autopsie che vede contestare le accuse di peculato, falso ideologico e truffa ai danni dello Stato alla dottoressa Simona Del Vecchio, ex responsabile dell’Istituto di Medicina legale dell’Asl Imperiese. La Corte d’Appello l’ha condannata a 2 anni e 11 mesi rispetto ai 6 anni e mezzo del processo di primo grado. L’interdizione dai pubblici uffici passa da perpetua ad un anno, come scrive “La Stampa”.

