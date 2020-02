In Lombardia sono risultati positivi dei bambini che si trovano presso le proprie abitazioni.

In LIGURIA non si registrano nuovi casi questa mattina .

Aggiornamento dei numeri forniti dalla Protezione Civile e Ministero della Salute. Al momento rispetto ieri vi sono in Italia 58 nuovi casi e una vittima i numeri totali sono 374 contagiati 12 vittime.