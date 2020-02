Classifica capocannoniere ASD Imperia:



Prima Squadra: 14 Capra, 7 Donaggio 4 Sassari, 5 Minasso, 3 Sancinito, 2 Giglio, 2 Risso, 2 Martelli, 1 Ambrosini, 1 Fazio, 1 Ferrara, 1 Pellegrino, 1 Carletti M.

Juniores Eccellenza – Prov.: 11 Poletti, 10 Aicardi, 10 Nastasi, 7 Pellegrino, 7 La Porta, 6 Suarez, 5 Zeka, 4 Correale, 4 Zanchi, 3 Manitto, 3 Lo Sicco, 2 Sasso, 2 Negro, 1 De Matteis, 1 Giglio, 1 Pastorino, 1 Garibbo, 1 Cosentino

Under 17: 9 Cosentino, 8 Tallone, 8 Lanteri, 4 Laze, 2 Derjai 1 Ansaldi, 1 Balbusso, 1 Meda, 1 Fatnassi

Under 16: 10 Ardissone, 8 Fatnassi, 3 Comiotto, 3 Ascheri, 2 Nichele, 2 Taliercio, 1 Giudice, 1 Bottino, 1 Sasso, 1 Di Pietro, 1 Trucchi, 1 Capriotti, 1 Zandonella, 1 Giudice, 1 Gerbore, 1 Parascosso

Under 15: 24 Ardissone, 10 Giudice, 7 Dedja, 5 Zambruno, 4 Parelli, 3 Nastasi, 2 Di Fabio, 2 Matani, 2 Taliercio, 2 Ascheri, 2 Guastamacchia, 2 Dedej, 1 Borri, 1 Casella, 1 Arigo, 1 Carol, 1 Papone, 1 Ricca, 1 Tauro,

Under 14 A-B: 18 Nichele, 14 Dedja, 11 Sabir, 10 Bottino, 7 Trucchi, 5 Multari, 4 Macaluso, 4 Sasso, 2 Trucchi, 2 Tahiri, 2 Iapichino, 2 Rosa, 2 Di Pietro, 2 Caprera, 1 Dellamonica.



Continua a guidare la classifica marcatori della ASD Imperia Ardissone (U15) con 24 reti, in seconda posizione Nichele (U14) con 18 reti, in terza posizione ancora Capra (PS) raggiunto da Dedja (U14) entrambi con 14 reti.

Risultati settore giovanile:

Juniores Eccellenza

Imperia 1 Vallescrivia 0

Marcatori ASD Imperia: Garibbo

Juniores Prov. 2° liv.

Imperia 1 San Filippo Neri Albenga 2

Marcatori ASD Imperia: Cosentino

Under 17

Imperia 5 Taggia 0

Marcatori ASD Imperia: 3 Lanteri, Cosentino, Fatnassi

Under 16

Ligorna 6 Imperia 2

Marcatori ASD Imperia: Ascheri, Fatnassi

Under 15

Camporosso 1 Imperia 5

Marcatori ASD Imperia: 3 Giudice, Nastasi, Dedja

Under 14

Imperia 15 Finale 2

Marcatori ASD Imperia: 5 Bottino, 4 Dedja, 3 Trucchi, Nichele, Sasso, Sabir

Under 14

Albenga 3 Imperia sq.B 0

Esordienti 2007

Sanremese 2 Imperia 2

(0-0, 0-1, 3-0)

Marcatori ASD Imperia: Giovannini

Esordienti 2008

Imperia 3 Dolceacqua 0

(1-0, 3-0, 2-0)

Marcatori ASD Imperia: Wolff, Celella, Billah, Niculcea

Esordienti 2009

Riva 0 Imperia 3

(1-2, 0-2, 0-1)

Marcatori ASD Imperia: Deferro, Briatore , Bottino, Pellicari, Nasi

Pulcini 2010

Imperia 3 Ospedaletti 0

(4-0, 3-1, 4-0)

Quarto tempo 5-2

Piccoli Amici 2011

Dianese&Golfo 1 Imperia 2

(3-0, 1-2, 0-1)