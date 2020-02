I Comuni di Bordighera e Diano Marina hanno attivato una serie di controlli sui turisti lombardi e piemontesi che di recente hanno riaperto le seconde case nel Ponente. Si verifica che nessuno arrivi dalla “zona rossa” o che possa accusare sintomi di contagio. La Polizia Municipale ha attinto alle liste di chi paga le imposte ed è residente nelle città in quarantena, come scrive “La Stampa”.

La Polizia Municipale ha attinto alle liste di chi paga le imposte ed è residente nelle città in quarantena