Domenica positiva per la squadra Eccellenza femminile del Don Bosco Vallecrosia Intemelia, affiliato al Torino Fc Academy, che ha messo ko Alassio.

Le biancorosse, allenate daIvan Busacca, hanno vinto la partita, andata in scena al campo Zaccari a Camporosso, per 5-3 grazie alla doppietta di Cesarini, alla doppietta di Khelif e al gol di Musizzano.

“Sono contento per questa meritata vittoria – commenta Ivan Busacca – siamo partiti un po’ sottotono nei primi 10 minuti di gara, ma poi abbiamo gestito bene la partita. Complimenti per i bellissimi goal realizzati dalla Khelif, dalla Musizzano e sono felice per i due goal della Cesarini perché vorrei, insieme a tutta la squadra, dedicare questa vittoria a suo cugino, Manuel Cesarini, che sta attraversando un momento difficile di salute. E’ anche un compagno di squadra di mio figlio a Camporosso e perciò ci tenevo a dedicare questa vittoria a lui”.

Don Bosco Vallecrosia Intemelia-Alassio 5-3

Don Bosco Vallecrosia Intemelia: Smojver Beatrice, Mazzulla Eleonora, Ramirez Donnella, Della Morte Sharon, Cesarini Michela, Parrinello Ambra, Lecce Ilenia, Marino Angela, Roccato Elena, Musizzano Cecilia, Khelif Francesca. A disposizione: Sagazio Jasmine, Pennini Giada, Iezzi Beatrice, Ioviero Valentina, Gallo Alessandra. Allenatore: Busacca Ivan.

Alassio: Tonietta Linda Maria, Andreis Mariele, Herman Mariia Adriana, Tacchi Gloria, Gerini Laura, Cugerone Elena, Shklyarska Sofiya Veronika, Vicinanza Aurora, Gerundo Alessia, Parodi Valeria, Cicero Valentina. A disposizione: Isoleri Roberta, Allegri Alexandra, Rizzuto Letizia, Lanzetti Vivian. Allenatore: Carle Maurizio.