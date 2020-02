Buoni risultati per il settore giovanile del Don Bosco Vallecrosia Intemelia nel fine settimana.

I 2006 hanno vinto 3-1 ad Albissola. «Abbiamo vinto grazie ai gol di Salvaterra, che crea pareggio con l’Albissola su rigore, di Coppola su punizione e di Avandro – dichiara l’allenatore Salvaterra – Siamo orgogliosi dei nostri ragazzi, Avandro e Salvaterra sono in testa alla classifica marcatori fin dalle prime giornate di campionato».

Nel campionato 2009-10, i biancorossi hanno affrontato il Taggia. «Il 1 tempo si è concluso a nostro favore con il punteggio di 0-3 grazie alle reti di El Hajari, Anfosso, Mamaliga – dichiara mister Soncin – Il 2 tempo si è chiuso 3-1 con una rete di Rahi, mentre il 3 tempo è finito con un pareggio, 1-1, grazie al gol di Anfosso».

Nel campionato a 5 i 2011, sabato al campo Zaccari a Camporosso, hanno vinto l’incontro con il Bordighera per 2-1. Nel campionato a 7 i 2011 domenica hanno messo ko il Riva Ligure con il punteggio di 3-0 al campo Zaccari a Camporosso. I 2013 B invece hanno giocato contro il Camporosso A perdendo per 0-3.

Correlati