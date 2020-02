La prevista conferenza della dottoressa Adriana Albini su “Benessere, stile di vita e ricerca scientifica”, nell’ambito del ciclo di incontri “La stampa al Museo” in programma sabato 29 febbraio è stata rinviata a data da definire.

Si comunica che, in osservanza dell’ordinanza n. 1/2020 della Regione Liguria “Misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, dal 24 febbraio al 1 marzo è sospeso il servizio di apertura al pubblico del Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi” di Ventimiglia.

