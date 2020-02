Inizia il programma di lavaggio straordinario e in profondità dei marciapiedi cittadini voluto dall’Amministrazione Scullino. Più volte, dichiara il sindaco Scullino, i cittadini hanno lamentato che i marciapiedi non sono sufficientemente puliti. Per questo abbiamo chiesto maggiore attenzione e lavaggi ad hoc, creando un programma di interventi in modo che anche i cittadini e i commercianti interessati possano controllare che il lavoro venga svolto in modo approfondito. Si comunica quindi che nella settimana da martedì 25 a venerdì 28 è in programma il lavaggio del marciapiede di via Roma nel tratto compreso tra via Dante e via Chiappori , lato nord. Se tempi di esecuzione lo permetteranno si proseguirà con lato mare.

