La paziente risultata positiva al Coronavirus in Liguria si è fatta curare in pronto soccorso l’11 febbraio, prima che venisse emanata l’ordinanza regionale. La paziente contagiata in Liguria è una turista che proviene da una delle “zone rosse”. “La paziente è entrata in contatto con il personale del pronto soccorso prima che scattasse l’ordinanza. Dalla Asl2 sono già stati individuati i professionisti con cui la paziente è entrata in contatto” ha spiegato il Presidente della Regione Giovanni Toti.

