In seguito all’emergenza Coronavirus il sindaco di Sanremo ha deciso di rinviare a data da destinarsi il Corso Fiorito 2020 in programma il 15 marzo. “E’ una manifestazione con un investimento di 410 mila euro, non ci sono le condizioni per investire una somma simile” dice Alberto Biancheri. Se non si trovasse una nuova data per il Corso Fiorito, i 410 mila euro saranno destinati ad altre manifestazioni, come scrive “La Stampa”.

