Questo pomeriggio la Sanremese ha ripreso la preparazione al Comunale. Una volta appresa la notizia del rinvio del match col Casale, come comunicato dalla LND in seguito alle disposizioni del Governo per contenere la diffusione del Coronavirus, lo staff tecnico biancoazzurro ha programmato una settimana di allenamento molto serrata.

Oggi la squadra, divisa in gruppi, ha lavorato sia sulla parte atletica (forza aerobica e velocità) sia sulla parte tattica (partitelle a campo ridotto).

Sono rimasti a riposo gli infortunati Pici, Maggi e Demontis.

Domani e probabilmente anche giovedì è in programma una doppia seduta. Nel fine settimana è prevista un’amichevole con una formazione locale.