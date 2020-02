Ormai è ufficiale, una notizia che la Pallamano Ventimiglia aspettava con ansia. Due atleti under 13 che hanno partecipato alle selezioni a Monaco, per il progetto Interbassin departement 06, sono stati scelti per le fasi successive: sono Andrea Sismondini e Leonardo Vignali. “Non posso che esprimere il mio orgoglio e la felicità di tutta la nostra società” sostiene la Presidente Paola Nanni “l’ennesima soddisfazione arriva in un ‘annata eccezionale per i risultati ottenuti fino ad ora, da tutte le nostre compagini. Andrea e Leonardo, unici italiani selezionati, meritano tutta la nostra stima. Sono ragazzi che in poco tempo hanno dimostrato una grande volontà di emergere e una grinta straordinaria. Un plauso è d’obbligo per gli altri ragazzi che hanno preso parte a questo progetto. Davide Mercuri, che per uno sfortunato infortunio ha dovuto abbandonare per un mese i campi da gioco, Matteo Cottalorda che ha partecipato solo alla parte finale delle selezioni e purtroppo nessuno dei due ha potuto dimostrare a pieno le proprie straordinarie potenzialità. Ultimo ma non ultimo, Gabriele Barrese, un atleta che ha fatto passi da gigante nell’ultima stagione. Tutti e tre avrebbero sicuramente meritato la convocazione e ci sono andati molto molto vicini, ma i ragazzi erano tanti e sicuramente il compito dei selezionatori non è stato facile. Personalmente sono orgogliosa di avere in squadra 5 atleti così. Che sanno affrontare con grinta queste manifestazioni, facendoci fare una gran bella figura in quel di Monaco, e per questo non posso che ringraziarli” conclude Paola Nanni



