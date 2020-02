Il Presidente della Regione Liguria comunica che: “Il sindaco di Alassio sta firmando le ordinanze interdittive per l’albergo dove si trovava la comitiva di cui faceva parte la paziente trovata positiva al test di Coronavirus. Nessuno potrà entrare e uscire dall’albergo. Il personale dell’albergo seguirà la sorte dei clienti e quindi saranno in isolamento fiduciario. Anche coloro che sono andati a casa a fine turno dovranno sottoporsi allo stesso provvedimento”.

