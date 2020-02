La Asd Imperia comunica che da oggi 25 febbraio, in coerenza con quanto stabilito dall’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale, e nel rispetto dei principi di precauzione e proporzionalità stabiliti dal Ministero della Salute, riprendono le attività sportive. Le condizioni della ripresa sono però consentite, come recita la nota esplicativa dell’ordinanza regionale, “riservando l’utilizzo degli impianti alle attività che però dovranno essere svolte a “porte chiuse”, ovvero senza la presenza di persone non impegnate direttamente nelle attività sportive”. Si raccomanda di attenersi alle disposizioni e agli atleti l’adozione delle misure igienico sanitarie già recentemente comunicate.

