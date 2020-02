ALIMENTARI

Come in molte altre regioni d’Italia, anche in Liguria si sta registrando un aumento negli acquisti di prodotti alimentari freschi e trasformati: i rifornimenti di frutta e verdura, sono garantiti dagli agricoltori in tutte le aree del Paese con i mercati generali all’ingrosso che hanno aperto e funzionano regolarmente. I mercati di Campagna Amica Liguria continuano, inoltre, ad assicurare la possibilità di acquistare prodotti freschi e a km 0, di qualità.

E’ quanto evidenzia Coldiretti Liguria in riferimento alla corsa agli acquisti che si sta verificando in supermercati, negozi e presso i mercati degli agricoltori sparsi su tutto il territorio nazionale. La crescente preoccupazione sembra spingere molti a fare scorte con la sollecitazione delle autorità alla limitazione degli spostamenti per evitare la diffusione del contagio.

“Le imprese del territorio – affermano il Presidente di Coldiretti Liguria Gianluca Boeri e il Delegato Confederale Bruno Rivarossa – consentono, con il loro lavoro, il proseguo dell’attività garantendo l’approvvigionamento di prodotti quali frutta, verdura, uova e carne ma anche altri alimenti conservabili. Al di là dell’emergenza sanitaria in corso, da sempre mangiare i cibi di stagione, in particolare frutta e verdura, previene malattie da raffreddamento rinforzando le difese immunitarie. Consigliamo, quindi, di continuare a rivolgersi, per i propri acquisti, alle imprese del territorio, direttamente in azienda o presso i mercati dei produttori, dove è possibile avere sempre a disposizione prodotti tracciabili e di qualità garantita”.

Coldiretti Liguria – Giulia Nicora

Nuova Informativa sulla Privacy. Stiamo aggiornando la nostra mailing list in linea con il nuovo Regolamento sulla protezione dei dati personali (UE) 2016/679, entrato in vigore il 25 maggio 2018. I suoi dati personali saranno utilizzati esclusivamente per l’invio degli inviti alle nostre attività e la comunicazione di attività promozionali o di rappresentanza. Se desidera rimanere in contatto con noi ed essere aggiornato sulle future attività della Coldiretti e continuare a ricevere la Newsletter, non è necessario fare nulla. In tal modo, ci autorizzerà a tenerla informato sulle nostre prossime iniziative. Se invece non vuole ricevere ulteriori informazioni può inviare una mail al seguente