Sono state rinviate le prossime gare per i gironi A, B, C e D di Serie D da parte della Lega Nazionale Dilettanti. Saltano il prossimo turno di campionato, quello del primo marzo, e quello infrasettimanale, che riguarda solo i gironi B e C, del 4 marzo.

Il Dipartimento Interregionale,

– in esecuzione dell’ordinanza contingibile e urgente n. 1 del Ministero della Salute, adottata di intesa con i Presidenti delle Regioni interessate e di successivi chiarimenti da queste ultime emanate, per contrastare la diffusione del COVID-19

Dispone

il rinvio di tutte le gare in programma:

domenica 1° marzo 2020 per i gironi A B C D

mercoledì 4 marzo 2020 (turno infrasettimanale) per i gironi B e C

Con riserva di adottare diversi ed ulteriori eventuali provvedimenti in ottemperanza a nuove Ordinanze e/o Decreti che dovessero essere pubblicati successivamente.

Per quanto riguarda la possibilità di poter svolgere allenamenti presso le varie strutture sportive utilizzate, e Società dovranno attenersi alle disposizioni e/o chiarimenti di ciascuna delle Regioni interessate.