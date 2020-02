Alti e bassi nel fine settimana del settore giovanile dell’Ospedaletti. Vittoria per i Giovanissimi 2006 sia provinciali che regionali, mentre i Giovanissimi 2005 hanno pareggiato nel derby contro la Sanremese. Passi falsi, invece, per le tre formazioni degli Allievi.

