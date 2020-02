Le condizioni della donna non sono gravi al momento

Si tratta di una donna di 72 anni già ricoverata al San Martino che questa notte si è recata al Pronto Soccorso di Albenga fortunatamente in un momento di scarsa affluenza di pubblico il personale è stato messo sotto controllo e sempre la regione fa sapere che i campioni di sangue della donna sono stati mandati allo Spallanzani per ulteriore controllo

TUTTE LE PERSONE PRESENTI NELL’albergo ove alloggiava sono state bloccate in questo momento il vicesindaco di Alassio sta adottando i provvedimenti del caso

Primo caso confermato di Coronavirus nella nostra regione si tratta di un/a turista ad Alassio proveniente dalla zona rossa di Codogno. Lo conferma anche la regione Liguria ecco il tweet del presidente Toti in foto