Primo caso di positività al Coronavirus in Liguria. La persona contagiata è una donna di 72 anni proveniente da Alassio, dove era alloggiata in un albergo. E’ ricoverata all’Ospedale San Martino a Genova, nel reparto di malattie infettive. Le sue condizioni sono al momento buone. “Manteniamo la calma, siamo preparati e affronteremo tutto come sempre” ha scritto il governatore Toti sulla propria pagina Facebook.

